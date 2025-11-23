Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei, die Stück eines schweren Weges gemeinsam gegangen sind. Sie werden wohl auf lange Zeit auch Freunde bleiben, weil eine Krebserkrankung sie verbindet.
Zwei, die Stück eines schweren Weges gemeinsam gegangen sind. Sie werden wohl auf lange Zeit auch Freunde bleiben, weil eine Krebserkrankung sie verbindet. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Zwei, die Stück eines schweren Weges gemeinsam gegangen sind. Sie werden wohl auf lange Zeit auch Freunde bleiben, weil eine Krebserkrankung sie verbindet.
Zwei, die Stück eines schweren Weges gemeinsam gegangen sind. Sie werden wohl auf lange Zeit auch Freunde bleiben, weil eine Krebserkrankung sie verbindet. Bild: Beate Kindt-Matuschek
 6 Bilder
Schwarzenberg
Zwei Kinder aus dem Erzgebirge, die eine lange, gemeinsame Zeit auf der Krebsstation verbindet
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Wochen und Monate gemeinsam in der Klinik, das schweißt zusammen. Warum zwei kleinen Helden sich super gut verstehen und nun ein tolles Wochenende mit ihren Familien genießen durften.

Sie sind Freunde geworden: Die siebenjährige Juna und der dreijährige Paul*. Viele Wochen des nun zu Ende gehenden Jahres haben die beiden Kinder aus dem Erzgebirge gemeinsam auf der Kinder-Krebsstation in Chemnitz verbracht. Wenn es ihnen körperlich soweit gut ging, dann habe sie gern herumgetollt und zusammen gespielt. Für den Dreijährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
07.11.2025
4 min.
Vorschule im Erzgebirge neu gedacht und gemacht: „Zuckertütenclub“ in Schwarzenberg stellt Konzept vor
Schnuppern und Düfte erkennen - eine spannende Aufgabe aus dem Bereich Natur für Hannes und Frieda.
In der kleinen Lernwerkstatt in der Kita „Schatzsucher“ hat sich vieles verändert. Doch für die Mädchen und Jungen sind die neuen Aufgaben-Angebote gut sortiert und beherrschbar.
Beate Kindt-Matuschek
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
18:00 Uhr
4 min.
Wie ist das mit dem Sterben? Hospizverein erklärt Kindern im Erzgebirge ein schwieriges Thema
„Was fühlst Du, wenn Du jemanden verlierst?“ – Kinder malen und beschreiben ihre Gefühle.
„Hospiz macht Schule“ heißt eine Projektwoche, die in dieser Woche an der Grundschule in Schwarzenberg-Neuwelt läuft. Wie gelingt es, dieses heikle Thema kindgemäß und angemessen zu vermitteln?
Beate Kindt-Matuschek
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
Mehr Artikel