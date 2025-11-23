Zwei Kinder aus dem Erzgebirge, die eine lange, gemeinsame Zeit auf der Krebsstation verbindet

Viele Wochen und Monate gemeinsam in der Klinik, das schweißt zusammen. Warum zwei kleinen Helden sich super gut verstehen und nun ein tolles Wochenende mit ihren Familien genießen durften.

Sie sind Freunde geworden: Die siebenjährige Juna und der dreijährige Paul*. Viele Wochen des nun zu Ende gehenden Jahres haben die beiden Kinder aus dem Erzgebirge gemeinsam auf der Kinder-Krebsstation in Chemnitz verbracht. Wenn es ihnen körperlich soweit gut ging, dann habe sie gern herumgetollt und zusammen gespielt. Für den Dreijährigen...