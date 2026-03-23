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Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B 101 in Markersbach sind zwei Männer schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B 101 in Markersbach sind zwei Männer schwer verletzt worden. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B 101 in Markersbach sind zwei Männer schwer verletzt worden.
Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B 101 in Markersbach sind zwei Männer schwer verletzt worden. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Schwarzenberg
Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf B 101 im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
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Ein Rennradfahrer kollidierte auf der B 101 in Markersbach mit einem Mann, der – ein Rad schiebend – die Straße überqueren wollte. Wie es dazu kam.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Markersbach sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 58-jähriger Rennradfahrer gegen 12.30 Uhr auf der Annaberger Straße (B 101) aus Richtung Scheibenberg kommend in Richtung Schwarzenberg unterwegs. Als ein 66-jähriger Mann, ein Pedelec schiebend, die...
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