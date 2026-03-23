Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf B 101 im Erzgebirge

Ein Rennradfahrer kollidierte auf der B 101 in Markersbach mit einem Mann, der – ein Rad schiebend – die Straße überqueren wollte. Wie es dazu kam.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Markersbach sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 58-jähriger Rennradfahrer gegen 12.30 Uhr auf der Annaberger Straße (B 101) aus Richtung Scheibenberg kommend in Richtung Schwarzenberg unterwegs. Als ein 66-jähriger Mann, ein Pedelec schiebend, die... Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Markersbach sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 58-jähriger Rennradfahrer gegen 12.30 Uhr auf der Annaberger Straße (B 101) aus Richtung Scheibenberg kommend in Richtung Schwarzenberg unterwegs. Als ein 66-jähriger Mann, ein Pedelec schiebend, die...