15-Jährige bei Unfall in Niederwürschnitz schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Lichtensteiner Straße/Stollberger Straße.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendvormittag in Niederwürschnitz ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 11.20 Uhr an der Kreuzung Lichtensteiner Straße/Stollberger Straße. Laut Polizeidirektion Chemnitz wollte an der Kreuzung eine 45-jährige Fahrerin eines Seat bei Grün nach rechts auf die Stollberger...