Stollberg
Tief unter der Erde ist in Oelsnitz eine neue Messstelle entstanden. Die hat mit dem steigenden Grubenwasser im früheren Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier zu tun. Welche ersten Ergebnisse es gibt.
Nur eine Betonplatte ist noch zu sehen. Dort, wo an der Oelsnitzer Dr.-Otto-Nuschke-Straße in den vergangenen Monaten ein Bohrgerät Aufmerksamkeit erregte, sind die Arbeiten abgeschlossen. Rund 250 Meter tiefer befindet sich jetzt eine Mess- und Entnahmestelle zur Erfassung des Grubenwasserstandes und dessen Analyse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.