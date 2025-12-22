250 Meter tief: Was sich unter diesem Betondeckel im Erzgebirge verbirgt

Tief unter der Erde ist in Oelsnitz eine neue Messstelle entstanden. Die hat mit dem steigenden Grubenwasser im früheren Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier zu tun. Welche ersten Ergebnisse es gibt.

Nur eine Betonplatte ist noch zu sehen. Dort, wo an der Oelsnitzer Dr.-Otto-Nuschke-Straße in den vergangenen Monaten ein Bohrgerät Aufmerksamkeit erregte, sind die Arbeiten abgeschlossen. Rund 250 Meter tiefer befindet sich jetzt eine Mess- und Entnahmestelle zur Erfassung des Grubenwasserstandes und dessen Analyse.