MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier wurde in rund 250 Metern Tiefe eine Grubenwasser-Messstelle eingerichtet.
Hier wurde in rund 250 Metern Tiefe eine Grubenwasser-Messstelle eingerichtet. Bild: Viola Gerhard
Hier wurde in rund 250 Metern Tiefe eine Grubenwasser-Messstelle eingerichtet.
Hier wurde in rund 250 Metern Tiefe eine Grubenwasser-Messstelle eingerichtet. Bild: Viola Gerhard
Stollberg
250 Meter tief: Was sich unter diesem Betondeckel im Erzgebirge verbirgt
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tief unter der Erde ist in Oelsnitz eine neue Messstelle entstanden. Die hat mit dem steigenden Grubenwasser im früheren Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier zu tun. Welche ersten Ergebnisse es gibt.

Nur eine Betonplatte ist noch zu sehen. Dort, wo an der Oelsnitzer Dr.-Otto-Nuschke-Straße in den vergangenen Monaten ein Bohrgerät Aufmerksamkeit erregte, sind die Arbeiten abgeschlossen. Rund 250 Meter tiefer befindet sich jetzt eine Mess- und Entnahmestelle zur Erfassung des Grubenwasserstandes und dessen Analyse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
18.12.2025
4 min.
Sie war schon in Finnland: Eisenbahnfreunde holen Draisine ins Erzgebirge
Ankunft in Lugau: Maxim Schaller, Mario Henoch, Lukas Kretschmar, Stefan Kusserow und Sebastian Jung (von links). Nicht im Bild: Lesly Hertwich, der das Auto mit dem Hänger fuhr.
Die Handhebel-Draisine der Lugauer Eisenbahnfreunde hat eine bewegte Vergangenheit. Dank breiter Unterstützung soll es künftig vor Ort Fahrten geben. Am Weihnachtsmarkt-Wochenende wird sie erstmals präsentiert.
Viola Gerhard
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
05.08.2025
2 min.
255 Meter tief: Warum an einer wichtigen Straße in Oelsnitz gebohrt wird
Die Arbeiter beim Wechsel der Gestänge, nachdem der Bohrlochverlauf ausgemessen wurde.
Im früheren Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier entsteht eine neue Grubenwassermessstelle. Jetzt wurde die Bohrung vermessen – mit einem positiven Ergebnis. Auch die Arbeiten am Friedrich-Engels-Schacht verlaufen planmäßig.
Viola Gerhard
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel