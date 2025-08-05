255 Meter tief: Warum an einer wichtigen Straße in Oelsnitz gebohrt wird

Stollberg
Im früheren Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier entsteht eine neue Grubenwassermessstelle. Jetzt wurde die Bohrung vermessen – mit einem positiven Ergebnis. Auch die Arbeiten am Friedrich-Engels-Schacht verlaufen planmäßig.
Es kann weitergebohrt werden. Das ist das Ergebnis einer Lotmessung in der bislang 150 Meter tiefen Bohrung für eine neue Grubenwassermessstelle in Oelsnitz. Wenn die Bohrung nicht senkrecht verlaufen wäre, hätte ein Teil des Bohrloches wieder verfüllt und neu gebohrt werden müssen, erklärt Falk Seliger vom Oberbergamt Freiberg (OBA). Denn...
