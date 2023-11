26-Millionen-Euro-Investition in Bergbaumuseum im Erzgebirge: So sieht es auf der Baustelle aus

Einst war man von rund 15 Millionen Euro für Umbau und Sanierung des Bergbaumuseums in Oelsnitz ausgegangen, jetzt stehen mehr als 26 Millionen Euro im Raum. Wie aber sieht es rund ein Dreivierteljahr vor der Wiedereröffnung auf der Baustelle aus?

Der Eingangsbereich präsentiert sich schon so, wie ihn ab Sommer 2024 die Besucher erleben werden: Vorbei am „Kohlengarten“ geht es über einen Weg aus schwarz durchgefärbtem Straßenbeton in den neuen Eingang mit großer Glasfront und einem Bild über der Tür, das einen Bergmann und eine Weichenstellerin des einstigen Lugau-Oelsnitzer...