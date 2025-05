Älterer Motorradfahrer schwer verletzt

Der 76-Jährige stieß mit einem Auto zusammen. Seine Jawa musste abgeholt werden.

In Lugau ist ein 76-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann sich am Samstagvormittag auf der Stollberger Straße an vor ihm haltenden Autos vorbeischlängeln. Dabei hatte er wohl übersehen, dass die Autos hielten, um einen Pkw von einem Grundstück auf die Straße zu lassen. Beim Überholen...