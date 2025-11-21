Ärger um geplantes Mega-Windrad im Erzgebirge: Naturschützer auf den Barrikaden

Stollberg
In Erlbach-Kirchberg, einem Ortsteil von Lugau, sorgt eine geplante Windenergieanlage aus einem ganz speziellen Grund für Widerstand. Worum genau geht es – und wie könnte es weitergehen?
Im Erzgebirgskreis ruft nahezu jedes neue Solar- oder Windkraftprojekt Widerstand hervor – so aktuell auch ein geplantes Windrad im Lugauer Ortsteil Erlbach-Kirchberg. Dieses stößt allerdings aus einem ganz speziellen Grund auf Ablehnung. Unter anderem der Technische Ausschuss Lugau, der Ortschaftsrat von Erlbach-Kirchberg, Anwohner und Arten-...
