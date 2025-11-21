Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roland Tischbier, einer der stärksten Kritiker des Vorhabens, beim Start des Hirschgrund-Artenschutzprojekts 2022.
Roland Tischbier, einer der stärksten Kritiker des Vorhabens, beim Start des Hirschgrund-Artenschutzprojekts 2022. Bild: Markus Pfeifer
Der Hirschgrund, an dem das Windrad entstehen werden soll, ist ein Landschaftsschutzgebiet.
Der Hirschgrund, an dem das Windrad entstehen werden soll, ist ein Landschaftsschutzgebiet. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Das geplante Windrad gehört mit einer Gesamthöhe von rund 250 Metern zu den größten, die derzeit an Land gebaut werden (Symbolbild).
Das geplante Windrad gehört mit einer Gesamthöhe von rund 250 Metern zu den größten, die derzeit an Land gebaut werden (Symbolbild). Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Roland Tischbier, einer der stärksten Kritiker des Vorhabens, beim Start des Hirschgrund-Artenschutzprojekts 2022.
Roland Tischbier, einer der stärksten Kritiker des Vorhabens, beim Start des Hirschgrund-Artenschutzprojekts 2022. Bild: Markus Pfeifer
Der Hirschgrund, an dem das Windrad entstehen werden soll, ist ein Landschaftsschutzgebiet.
Der Hirschgrund, an dem das Windrad entstehen werden soll, ist ein Landschaftsschutzgebiet. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Das geplante Windrad gehört mit einer Gesamthöhe von rund 250 Metern zu den größten, die derzeit an Land gebaut werden (Symbolbild).
Das geplante Windrad gehört mit einer Gesamthöhe von rund 250 Metern zu den größten, die derzeit an Land gebaut werden (Symbolbild). Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Stollberg
Ärger um geplantes Mega-Windrad im Erzgebirge: Naturschützer auf den Barrikaden
Von Katrin Hofmann, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Erlbach-Kirchberg, einem Ortsteil von Lugau, sorgt eine geplante Windenergieanlage aus einem ganz speziellen Grund für Widerstand. Worum genau geht es – und wie könnte es weitergehen?

Im Erzgebirgskreis ruft nahezu jedes neue Solar- oder Windkraftprojekt Widerstand hervor – so aktuell auch ein geplantes Windrad im Lugauer Ortsteil Erlbach-Kirchberg. Dieses stößt allerdings aus einem ganz speziellen Grund auf Ablehnung. Unter anderem der Technische Ausschuss Lugau, der Ortschaftsrat von Erlbach-Kirchberg, Anwohner und Arten-...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
28.10.2025
3 min.
Großschirma: Stadtrat lehnt Bürgerentscheid zu Windrädern „Am Steinberg“ knapp ab
Die beiden geplanten Windkraftanlagen ähneln denen, die die Firma Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG bereits in Kleinschirma gebaut hat.
Im Großschirmaer Stadtrat fand ein möglicher Bürgerentscheid zu zwei geplanten Windrädern keine ausreichende Mehrheit. Die Gegner warnten vor Kosten, Befürworter plädierten für mehr Bürgerbeteiligung.
Manuel Niemann
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel