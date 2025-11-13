Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ärger um hohe Kita-Gebühren im Erzgebirge: Gemeinden und Eltern sehen Freistaat Sachsen in der Pflicht

Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien.
Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien. Bild: Armin Weigel/dpa/Archiv
Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien.
Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien. Bild: Armin Weigel/dpa/Archiv
Stollberg
Ärger um hohe Kita-Gebühren im Erzgebirge: Gemeinden und Eltern sehen Freistaat Sachsen in der Pflicht
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Aus Elternsicht sind die Kitagebühren in Hohndorf zu hoch. Jetzt berieten Eltern und Gemeinde erneut. Finanziell ändert sich für die Eltern derzeit zwar nichts, aber das Sächsische Kultusministerium bekommt Post.

„Das Problem hat sich nicht grundlegend geändert seit unserer Zusage in der vergangenen Sitzung“. Das sagte Bürgermeister Lutz Rosenlöcher zu Beginn einer Beratung am Mittwoch in Hohndorf. Dabei waren Eltern und Vertreter der Hohndorfer Kindertagesstätten. Hintergrund: Die Eltern wehren sich gegen aus ihrer Sicht zu hohe Kitagebühren.
