Ärger um hohe Kita-Gebühren im Erzgebirge: Gemeinden und Eltern sehen Freistaat Sachsen in der Pflicht

Stollberg
Aus Elternsicht sind die Kitagebühren in Hohndorf zu hoch. Jetzt berieten Eltern und Gemeinde erneut. Finanziell ändert sich für die Eltern derzeit zwar nichts, aber das Sächsische Kultusministerium bekommt Post.
„Das Problem hat sich nicht grundlegend geändert seit unserer Zusage in der vergangenen Sitzung“. Das sagte Bürgermeister Lutz Rosenlöcher zu Beginn einer Beratung am Mittwoch in Hohndorf. Dabei waren Eltern und Vertreter der Hohndorfer Kindertagesstätten. Hintergrund: Die Eltern wehren sich gegen aus ihrer Sicht zu hohe Kitagebühren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.