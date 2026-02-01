MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adjiri Odametey ist am Wochenende in der Kohlewelt in Oelsnitz aufgetreten.
Adjiri Odametey ist am Wochenende in der Kohlewelt in Oelsnitz aufgetreten. Bild: Ralf Wendland
Das „Adjiri Odametey Trio“ begeisterte das Publikum in Oelsnitz.
Das „Adjiri Odametey Trio“ begeisterte das Publikum in Oelsnitz. Bild: Ralf Wendland
Der Sonderausstellungsbereich der Kohlewelt in Oelsnitz wurde erstmals für ein Konzert genutzt.
Der Sonderausstellungsbereich der Kohlewelt in Oelsnitz wurde erstmals für ein Konzert genutzt. Bild: Ralf Wendland
Adjiri Odametey ist am Wochenende in der Kohlewelt in Oelsnitz aufgetreten.
Adjiri Odametey ist am Wochenende in der Kohlewelt in Oelsnitz aufgetreten. Bild: Ralf Wendland
Das „Adjiri Odametey Trio“ begeisterte das Publikum in Oelsnitz.
Das „Adjiri Odametey Trio“ begeisterte das Publikum in Oelsnitz. Bild: Ralf Wendland
Der Sonderausstellungsbereich der Kohlewelt in Oelsnitz wurde erstmals für ein Konzert genutzt.
Der Sonderausstellungsbereich der Kohlewelt in Oelsnitz wurde erstmals für ein Konzert genutzt. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Afrikanische Klänge begeistern Besucher bei Konzertpremiere in Kohlewelt im Erzgebirge
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das „Adjiri Odametey Trio“ hat an zwei Abenden im Museum Kohlewelt in Oelsnitz gespielt. Der Frontmann der Band sieht sich als Botschafter authentischer afrikanischer Musik.

Es ist ein unverwechselbarer Sound, der tief verwurzelt ist mit seiner afrikanischen Heimat – wenn Adjiri Odametey die Bühne betritt, bringt er weit mehr mit als nur Melodien. Der in Accra, der Hauptstadt Ghanas, aufgewachsene Instrumentalist sieht sich selbst als Botschafter authentischer afrikanischer Musik.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
29.01.2026
4 min.
Doppelt und dreifach: Diese Events starten am Wochenende im Erzgebirge durch
Adjiri Odametey tritt in der Kohlewelt in Oelsnitz auf.
Ob Konzert, Après-Ski-Party oder Hochzeitsmesse – In der Region ist am Wochenende einiges los und das gleich mehrfach an unterschiedlichen Orten.
unseren Reporterinnen und Reportern
10:00 Uhr
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Winterdorf, Einblick in die Geschichte, afrikanische Musik
Am Wochenende ist noch einmal das Stollberger Winterdorf geöffnet.
Der Zauber Afrikas, des Winters und der Musik: Auch an diesem Wochenende gibt es in und um Stollberg wieder etwas zu erleben. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Katrin Hofmann, Michael Urbach
Mehr Artikel