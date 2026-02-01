Afrikanische Klänge begeistern Besucher bei Konzertpremiere in Kohlewelt im Erzgebirge

Stollberg
Das „Adjiri Odametey Trio“ hat an zwei Abenden im Museum Kohlewelt in Oelsnitz gespielt. Der Frontmann der Band sieht sich als Botschafter authentischer afrikanischer Musik.
Es ist ein unverwechselbarer Sound, der tief verwurzelt ist mit seiner afrikanischen Heimat – wenn Adjiri Odametey die Bühne betritt, bringt er weit mehr mit als nur Melodien. Der in Accra, der Hauptstadt Ghanas, aufgewachsene Instrumentalist sieht sich selbst als Botschafter authentischer afrikanischer Musik.
