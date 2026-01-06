Alkoholfahrt endet auf Autobahn-Parkplatz im Erzgebirge

Stollberg
Ein Fahrer eines VW-Kleinbusses ist auf der A 72 bei Niederdorf angehalten worden. Wie ein Test ergab, stand der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss.
Ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Kleinbusses ist am späten Montagabend auf der Autobahn 72 bei Niederdorf angehalten worden. Die Polizei stoppte das Fahrzeug gegen 23.05 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West in Richtung Hof. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag...
