MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen.
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen.
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Stollberg
Alkoholfahrt endet auf Autobahn-Parkplatz im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fahrer eines VW-Kleinbusses ist auf der A 72 bei Niederdorf angehalten worden. Wie ein Test ergab, stand der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss.

Ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Kleinbusses ist am späten Montagabend auf der Autobahn 72 bei Niederdorf angehalten worden. Die Polizei stoppte das Fahrzeug gegen 23.05 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West in Richtung Hof. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
17:30 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Betrunkener VW-Fahrer fährt Zaun um und flüchtet
Ein Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,06 Promille.
Ein VW-Kleintransporter verursacht in Oelsnitz großen Schaden und flüchtet. Doch ein aufmerksamer Zeuge nimmt die Verfolgung auf. Was geschah danach?
Holk Dohle
05.12.2025
1 min.
In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt alkoholisierten Transporter-Fahrer
Die Kontrolle eines Transporter-Fahrers in Hilbersdorf brachte einige Überraschungen.
Bei der Kontrolle eines auffälligen VW-Transporters in Hilbersdorf bestätigte sich die Vermutung der Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (53) ergab einen Wert von 2,76 Promille. Das war aber noch nicht alles.
Holk Dohle
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
Mehr Artikel