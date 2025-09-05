Alte Textilfabrik in Lugau soll wieder genutzt werden: Neuer Verein setzt auf Inklusionsangebote

Stollberg
Die Mitglieder des Vereins „Die Pusteblume Lugau“ engagieren sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung. In einer ehemaligen Textilfabrik wollen sie ein Begegnungszentrum aufbauen.
In der ehemaligen Textilfabrik an der Feldstraße 13 in Lugau tut sich etwas. Rund 700 Besucher kamen kürzlich anlässlich eines Sommerfestes des Vereins „Die Pusteblume Lugau“. Mit dem Fest stellte sich der Mitte April gegründete gemeinnützige Verein erstmals den Menschen im Ort vor.
