Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Altes Gefängnis Hoheneck in Stollberg: Landesfrauenrat erinnert an dunkles Kapitel der DDR

Bekannt ist Hoheneck als größtes und berüchtigstes Frauengefängnis der DDR.
Bekannt ist Hoheneck als größtes und berüchtigstes Frauengefängnis der DDR. Bild: S. Willnow/dpa/Archiv
Bekannt ist Hoheneck als größtes und berüchtigstes Frauengefängnis der DDR.
Bekannt ist Hoheneck als größtes und berüchtigstes Frauengefängnis der DDR. Bild: S. Willnow/dpa/Archiv
Stollberg
Altes Gefängnis Hoheneck in Stollberg: Landesfrauenrat erinnert an dunkles Kapitel der DDR
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg beginnt ein neues Kapitel der Erinnerung: Eine Tafel erinnert künftig an politisch verfolgte Frauen in der DDR. Zur Einweihung dieser sprechen ehemals Inhaftierte.

Hinter den Mauern von Hoheneck verloren zwischen 1950 bis 1989 Tausende Frauen ihre Freiheit – viele allein, weil sie den Mut hatten, ihre Meinung zu sagen. Heute gilt das ehemalige Frauengefängnis in Stollberg wie kaum ein anderer Ort als Symbol politischer Verfolgung von Frauen in der DDR. Am 10. Oktober um 14 Uhr weiht der Landesfrauenrat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Förderung für Gedenkstätte in ehemaligem Stasi-Gefängnis
In dem Gefängnis der Staatssicherheit wurden in der Vergangenheit politische Gegner eingesperrt. (Archivbild)
In dem ehemaligen Gefängnis der Staatssicherheit in Bautzen wurden in der Vergangenheit politische Gegner eingesperrt. Heute befindet sich dort eine Gedenkstätte - und die bekommt neue Fördergelder.
18:30 Uhr
3 min.
Nachlass von international bekannter Malerin lagert nun in Stollberg – Was wird daraus?
Traute Gruner, eine international bekannte Künstlerin, starb im Juli mit 100 Jahren.
Kürzlich wurde der Nachlass der verstorbenen Stollberger Künstlerin Traute Gruner in die Gedenkstätte Hoheneck gebracht: inklusive Kunstwerken ihres Mannes. So soll es mit dem Erbe weitergehen.
Katrin Hofmann
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel