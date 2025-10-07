Altes Gefängnis Hoheneck in Stollberg: Landesfrauenrat erinnert an dunkles Kapitel der DDR

In der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg beginnt ein neues Kapitel der Erinnerung: Eine Tafel erinnert künftig an politisch verfolgte Frauen in der DDR. Zur Einweihung dieser sprechen ehemals Inhaftierte.

Hinter den Mauern von Hoheneck verloren zwischen 1950 bis 1989 Tausende Frauen ihre Freiheit – viele allein, weil sie den Mut hatten, ihre Meinung zu sagen. Heute gilt das ehemalige Frauengefängnis in Stollberg wie kaum ein anderer Ort als Symbol politischer Verfolgung von Frauen in der DDR. Am 10. Oktober um 14 Uhr weiht der Landesfrauenrat...