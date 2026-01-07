Anfang Juni ist im einstigen Lugau-Oelsnitzer Revier wieder Radwandern angesagt

Stollberg
Die Arbeitsgruppe Steinkohlenweg will auch in diesem Jahr mit Aktivitäten ins einstige Steinkohlenrevier locken.
Die Arbeitsgruppe Steinkohlenweg (AG) hat den ersten Termin für das Jahr 2026 festgezurrt: Am ersten Samstag im Juni soll der 13. Radwandertag auf den Spuren des Steinkohlenweges stattfinden. Federführend ist wieder das Verkehrszentrum Stollberger Land.
