  Angst vor der Abschiebung: Warum eine Firma aus dem Erzgebirge für einen Kollegen aus dem Irak kämpft

Walid Hussein in seiner Wohnung in Stollberg. Der 33-Jährige kommt aus dem Irak und soll abgeschoben werden.
Walid Hussein in seiner Wohnung in Stollberg. Der 33-Jährige kommt aus dem Irak und soll abgeschoben werden. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Walid Hussein bei der Arbeit auf dem Gelände der Stollberger Steinmetzfirma.
Walid Hussein bei der Arbeit auf dem Gelände der Stollberger Steinmetzfirma. Bild: Firma Scheunert
Walid Hussein fühlt sich wohl im Kreise seiner Kollegen.
Walid Hussein fühlt sich wohl im Kreise seiner Kollegen. Bild: Firma Scheunert
Walid Hussein bei der Arbeit.
Walid Hussein bei der Arbeit. Bild: Firma Scheunert
Stollberg
Angst vor der Abschiebung: Warum eine Firma aus dem Erzgebirge für einen Kollegen aus dem Irak kämpft
Redakteur
Von Heike Mann
Walid Hussein kam vor neun Jahren nach Deutschland. Heute lebt und arbeitet er in Stollberg. Doch jetzt droht ihm die Abschiebung. Das finden seine Kollegen absurd. Sie haben ihn schätzen gelernt.

Walid Hussein lebt seit neun Jahren in Deutschland. Heimatland des 33-Jährigen ist der Irak. Er spricht gut Deutsch. Macht man ihm das als Kompliment, kann er sich nicht so richtig darüber freuen. „Was nützt mir das, wenn ich doch abgeschoben werden soll?“, sagt er darauf. Er hat ein Schreiben von der Landesdirektion Sachsen bekommen. Das...
