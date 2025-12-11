Angst vor der Abschiebung: Warum eine Firma aus dem Erzgebirge für einen Kollegen aus dem Irak kämpft

Stollberg
Walid Hussein kam vor neun Jahren nach Deutschland. Heute lebt und arbeitet er in Stollberg. Doch jetzt droht ihm die Abschiebung. Das finden seine Kollegen absurd. Sie haben ihn schätzen gelernt.
Walid Hussein lebt seit neun Jahren in Deutschland. Heimatland des 33-Jährigen ist der Irak. Er spricht gut Deutsch. Macht man ihm das als Kompliment, kann er sich nicht so richtig darüber freuen. „Was nützt mir das, wenn ich doch abgeschoben werden soll?“, sagt er darauf. Er hat ein Schreiben von der Landesdirektion Sachsen bekommen. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.