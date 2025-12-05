Anonyme Wohltäter aus dem Erzgebirge wollen noch mehr Kinder beschenken

Jan Kunig, Chef einer großen Facebook-Gruppe, wird im Advent zum Mittler für eine besondere Mission. Eine geheimnisvolle Familie unterstützt bedürftige Kinder mit Weihnachtsgeschenken. Nun soll die Aktion wachsen.

Wichtel sind kleine, hilfreiche Wesen aus der skandinavischen Mythologie. In vielen Vorstellungen gelten sie als stille Unterstützer des Weihnachtsmanns oder Christkinds. Verschwiegen, scheu, immer im Hintergrund. Eine Beschreibung, die Jan Kunig gut nachvollziehen kann. Der Hohndorfer ist Administrator der Facebook-Gruppe „Oelsnitz/Erzgebirge:... Wichtel sind kleine, hilfreiche Wesen aus der skandinavischen Mythologie. In vielen Vorstellungen gelten sie als stille Unterstützer des Weihnachtsmanns oder Christkinds. Verschwiegen, scheu, immer im Hintergrund. Eine Beschreibung, die Jan Kunig gut nachvollziehen kann. Der Hohndorfer ist Administrator der Facebook-Gruppe „Oelsnitz/Erzgebirge:...