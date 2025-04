Auf Schusters Rappen: „Freie Presse“-Frühlingswanderung rund um den Scheibenberg zu den Orgelpfeifen

Durch Vulkanaktivitäten entstandene Basaltformationen und Bewegung an der frischen Luft – das verspricht die Frühjahrswanderung des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau und der Stollberger „Freie Presse“.

Lugau, Stollberg. Zum Scheibenberg geht die „Freie Presse“-Frühjahrswanderung am kommenden Sonntag. Organisiert vom Kultur- und Freizeitzentrum Lugau und geführt von Wanderleiter Jürgen Hammermüller werden vor allem die geologischen Besonderheiten des Basaltberges erkundet - insbesondere die weltbekannten Orgelpfeifen. Entstanden sind diese durch Vulkanaktivitäten vor Millionen von Jahren. Zudem lockt die Panorama-Aussicht vom Plateau.

Die Highlights der Wanderung

Start ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Parksiedlung 1b in 09481 Scheibenberg. Von dort aus führt die rund zehn Kilometer lange Tour unterhalb des Scheibenberges entlang, bevor es hinauf geht. „Das ist ein Highlight: Besonders bei schönem Wetter bietet der Panoramaweg eine tolle Aussicht“, sagt Hammermüller. Von ihm gibt es etwa zu Beginn Informationen zur Entstehung der Stadt Scheibenberg. Unterwegs wird er Anekdoten zur Region erzählen. Außerdem bieten Lehrtafeln am Wegesrand Wissenswertes zur Erdgeschichte und zur Entstehung der Orgelpfeifen. Oben kann ein Aussichtsturm erklommen werden.

Die Wege, so Hammermüller, seien normal begehbar, die Mitnahme etwa von Kinderwägen aber nicht empfehlenswert. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro ab 12 Jahren. Kinder dürfen kostenlos mitgehen. Unterwegs gibt es Rostbratwürste und Getränke, die extra kosten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. (hkat)