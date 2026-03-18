Aufmerksame Apothekerin: Gefälschtes Rezept führt zu Drogenfund im Erzgebirge

Stollberg
Ein gefälschtes Rezept in einer Stollberger Apotheke ruft die Polizei auf den Plan. Drei Männer stehen im Fokus der Ermittlungen. Die Durchsuchung einer Wohnung bringt Erstaunliches zutage.
In einer Apotheke in Stollberg ist ein gefälschtes Rezept aufgetaucht. Nun ermittelt die Polizei gegen drei Deutsche (30, 24, 20 Jahre) wegen Urkundenfälschung und Betrugs. Gegen den Jüngsten ist zudem Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz erstattet worden.
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