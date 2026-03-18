MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nachdem in einer Apotheke in Stollberg ein gefälschtes Rezept aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei gegen drei Männer.
Nachdem in einer Apotheke in Stollberg ein gefälschtes Rezept aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei gegen drei Männer. Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Nachdem in einer Apotheke in Stollberg ein gefälschtes Rezept aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei gegen drei Männer.
Nachdem in einer Apotheke in Stollberg ein gefälschtes Rezept aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei gegen drei Männer. Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Stollberg
Aufmerksame Apothekerin: Gefälschtes Rezept führt zu Drogenfund im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gefälschtes Rezept in einer Stollberger Apotheke ruft die Polizei auf den Plan. Drei Männer stehen im Fokus der Ermittlungen. Die Durchsuchung einer Wohnung bringt Erstaunliches zutage.

In einer Apotheke in Stollberg ist ein gefälschtes Rezept aufgetaucht. Nun ermittelt die Polizei gegen drei Deutsche (30, 24, 20 Jahre) wegen Urkundenfälschung und Betrugs. Gegen den Jüngsten ist zudem Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz erstattet worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
4 min.
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.
Stefan Stolp
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
03.03.2026
1 min.
Trickdiebe machen im Erzgebirge Beute – was die Polizei rät
Die Polizei rät: Seien sie misstrauisch, wenn Unbekannte unangekündigt an Ihrer Haustür erscheinen.
Ein Unbekannter hat in Stollberg an einer Wohnungstür geklingelt und sich nach zu verkaufenden Gegenständen erkundigt. Die Bewohner zeigten ihm Schmuck. Später stellten sie fest, dass etwas fehlte.
Holk Dohle
20.02.2026
1 min.
Erzgebirge: Friedhof im Erzgebirge im Visier von Dieben
Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl auf einem Friedhof in Stollberg.
Messingtor weg, Wasserhähne abmontiert: Auf dem Friedhof in Stollberg haben Diebe zugeschlagen. Schaden rund 2000 Euro – die Polizei ermittelt.
Farhad Salmanian
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
15:38 Uhr
3 min.
Niedersachsens Linke weist Antisemitismus-Vorwurf zurück
Ein Beschluss der Linke Niedersachsen zum Nahostkonflikt sorgt für Diskussionen. (Archivbild)
Nach scharfer Kritik verteidigt Niedersachsens Linke ihren Beschluss zum Nahostkonflikt. Wie die Landeschefs das umstrittene Papier begründen.
Mehr Artikel