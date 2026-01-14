Aus für die Glasfaser in Neukirchen: Was bedeutet das für Jahnsdorf?

Die Neukirchener wollen kein Glasfaserinternet. Ob sich der Ausbau in Jahnsdorf trotzdem lohnt, ist unklar. Darüber, ob er unnötig oder unverzichtbar ist, streiten sich die Kommentatoren auf Facebook.

Bekommt Jahnsdorf schnelles Internet oder nicht? Diese Frage hat zuletzt wieder viele Menschen bei Facebook umgetrieben. Denn ob ausgebaut wird oder nicht, hängt auch an den Nachbarn in Neukirchen. Und die, das ist nun endgültig klar, wollen nicht.