Aus Original-Teilen des Bergbaus: Kunstwerk in Hohndorf wird eingeweiht

An der Kita Rappelkiste in Hohndorf ist seit dem Wochenende ein ganz besonderes Kunstwerk zu sehen: ein Schwibbogen mit Equipment aus dem alten Ida-Schacht. Anlass ist das Chemnitzer Kulturhauptstadt-Jahr.

„Die Kinder finden die Schaufelgesichter ziemlich lustig und staunen, was man alles aus altem Werkzeug machen kann“, sagt Ulrike Schwenke, Leiterin der Hohndorfer Kita Rappelkiste. Die Rede ist von einem Kunstwerk des Gersdorfer Künstlers Ulrich Berthold, das ab sofort am Hauptgebäude der Einrichtung an der Helenestraße 7 zu bewundern ist....