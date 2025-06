Ausstellung in Meinersdorf endet mit Künstlergespräch

Die Galerie Burk-Art in Meinersdorf lädt zum Abschluss der aktuellen Ausstellung zu einem Künstlergespräch ein.

Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Burk-Art in Meinersdorf mit Werken von Michael Goller ist bis zum 22. Juni verlängert worden. An diesem Tag gibt es ab 15 Uhr eine Abschlussveranstaltung mit Künstlergespräch. Der Ausstellungstitel lautet „Bücherregal“. Zu sehen sind neben aktuellen Arbeiten des Künstlers auch Werke der vergangenen...