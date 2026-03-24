Bahnstrecke im Erzgebirge: Kinder legen Steine auf Schienen

Auf der Bahnstrecke Chemnitz–Stollberg brachten Kinder sich in Gefahr. Zwischen Niederwürschnitz und Neuoelsnitz legten sie Steine auf die Schienen.

Auf der Bahnstrecke Chemnitz–Stollberg ist es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Die Bundespolizei war gegen 17 Uhr vom Fahrdienstleiter darüber informiert worden, dass sich zwischen den Haltepunkten Niederwürschnitz und Neuoelsnitz Kinder im Gleisbereich aufhalten und in Höhe Höhlholzstadion Steine auf die Schienen legen...