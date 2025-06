Baumaßnahmen in Lugau fürs schnelle Internet: Nächste Straßensperrung startet

Eine weitere Vollsperrung in Lugau steht an. In Kürze soll die Jägerstraße zwischen Chemnitzer Straße und Neubaugebiet für mehrere Monate gesperrt werden.

Ab Dienstag, 10. Juni, soll in der Jägerstraße eine umfassende Baumaßnahme starten. Mit dem Regionalen Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau sowie Envia Tel lässt die Stadt Lugau die Trinkwasserleitung erneuern und die Glasfaserkabel verlegen. Ab Dienstag, 10. Juni, soll in der Jägerstraße eine umfassende Baumaßnahme starten. Mit dem Regionalen Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau sowie Envia Tel lässt die Stadt Lugau die Trinkwasserleitung erneuern und die Glasfaserkabel verlegen.