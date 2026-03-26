MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett Opus 45 widmeten sich in Thalheim dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Schüler sehen Bezüge zur Gegenwart.
Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett Opus 45 widmeten sich in Thalheim dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Schüler sehen Bezüge zur Gegenwart. Foto: Georg Dostmann
Im Sportlerheim in Thalheim blieben am Donnerstagvormittag Plätze frei.
Im Sportlerheim in Thalheim blieben am Donnerstagvormittag Plätze frei. Foto: Georg Dostmann
Ensemblemitglieder von Opus 45: Das Bläserquintett setzte den musikalischen Rahmen.
Ensemblemitglieder von Opus 45: Das Bläserquintett setzte den musikalischen Rahmen. Foto: Georg Dostmann
Roman Knižka nach dem Auftritt im Thalheimer Sportlerheim.
Roman Knižka nach dem Auftritt im Thalheimer Sportlerheim. Foto: Michael Urbach
Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett Opus 45 widmeten sich in Thalheim dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Schüler sehen Bezüge zur Gegenwart.
Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett Opus 45 widmeten sich in Thalheim dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Schüler sehen Bezüge zur Gegenwart. Foto: Georg Dostmann
Im Sportlerheim in Thalheim blieben am Donnerstagvormittag Plätze frei.
Im Sportlerheim in Thalheim blieben am Donnerstagvormittag Plätze frei. Foto: Georg Dostmann
Ensemblemitglieder von Opus 45: Das Bläserquintett setzte den musikalischen Rahmen.
Ensemblemitglieder von Opus 45: Das Bläserquintett setzte den musikalischen Rahmen. Foto: Georg Dostmann
Roman Knižka nach dem Auftritt im Thalheimer Sportlerheim.
Roman Knižka nach dem Auftritt im Thalheimer Sportlerheim. Foto: Michael Urbach
Stollberg
Bekannter Schauspieler im Erzgebirge: Warum sein Auftritt Jugendliche aufrüttelt
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Roman Knižkas Gesicht ist vielen aus TV und Streaming bekannt. Der Schauspieler gastierte nun in Thalheim. Sein Programm über Hitlers Aufstieg traf bei Jugendlichen einen Nerv – sie sorgen sich über das, was sie aktuell an Schulen erleben.

Tatort, Rosamunde Pilcher oder „Der gestiefelte Kater“: Das Gesicht von Roman Knižka kennen viele Zuschauer aus zig Serien und Filmen. Nun war der aus Bautzen stammende Schauspieler in Thalheim zu Gast. Mit dunklem Anzug, schwarzem Rollkragen und dem Bläserquintett Opus 45 im Rücken lieferte der 56-Jährige in der Turnhalle des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
06.03.2026
4 min.
„Sie können ein Vorbild sein für viele andere Schulen“ – Thalheim zeigt, wie Ganztag geht
Kultusminister Conrad Clemens (l.) hörte sich in Thalheim die Erfahrungen von Schulleiterin Grit Neubert zum Modellprojekt an.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens verlängert das Projekt „Ganztagspiloten“. In Thalheim hat eine Modellschule damit gute Erfahrungen gemacht. Doch was heißt das praktisch für die Familien?
Michael Urbach
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
06:18 Uhr
1 min.
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
06:32 Uhr
1 min.
Lkw brennt auf A72 – Strecke bei Plauen gesperrt
Ein brennender Lkw sorgt für eine Vollsperrung auf der A72. (Symbolbild)
Feueralarm auf der Autobahn: In der Nacht fängt ein Lastwagen bei Plauen Feuer. Das wirkt sich auf der A72 auch auf den Verkehr aus.
17.03.2026
4 min.
Reise durch die Jahrhunderte: Warum Thalheim ein Buch feiert
Dr. Judith Matzke (M.) hat maßgeblichen Anteil an der Thalheimer Festschrift, ebenso wie der Heimatkundliche Verein mit Dr. Hartmut Scheibner (l.) Rechts: Bürgermeister Nico Dittmann.
In Zeiten von Netflix und Newsfeeds wirkt es fast ungewöhnlich: Thalheim feiert ein Buch über die Geschichte der Stadt. Doch ohne einen großen Zufall wäre es wohl nie dazu gekommen.
Michael Urbach
Mehr Artikel