Bekannter Schauspieler im Erzgebirge: Warum sein Auftritt Jugendliche aufrüttelt

Roman Knižkas Gesicht ist vielen aus TV und Streaming bekannt. Der Schauspieler gastierte nun in Thalheim. Sein Programm über Hitlers Aufstieg traf bei Jugendlichen einen Nerv – sie sorgen sich über das, was sie aktuell an Schulen erleben.

Tatort, Rosamunde Pilcher oder „Der gestiefelte Kater“: Das Gesicht von Roman Knižka kennen viele Zuschauer aus zig Serien und Filmen. Nun war der aus Bautzen stammende Schauspieler in Thalheim zu Gast. Mit dunklem Anzug, schwarzem Rollkragen und dem Bläserquintett Opus 45 im Rücken lieferte der 56-Jährige in der Turnhalle des... Tatort, Rosamunde Pilcher oder „Der gestiefelte Kater“: Das Gesicht von Roman Knižka kennen viele Zuschauer aus zig Serien und Filmen. Nun war der aus Bautzen stammende Schauspieler in Thalheim zu Gast. Mit dunklem Anzug, schwarzem Rollkragen und dem Bläserquintett Opus 45 im Rücken lieferte der 56-Jährige in der Turnhalle des...