Bemalte Schaufenster in Stollberg: Sie steckt dahinter

Besucher können in der Stollberger Innenstadt mit Poesie verzierte Schaufenster an Geschäften entdecken. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Wer dieser Tage mit wachem Blick durch die Stollberger Innenstadt bummelt, kann an Schaufenstern Verzierungen entdecken. In kunstvoller Handschrift geschrieben, sind dort kleine poetische Werke zu entdecken. „Die Idee entstand bei einem der regelmäßigen Treffen zum Innenstadtfrühstück, wo Gewerbetreibende nicht nur zum Kaffee... Wer dieser Tage mit wachem Blick durch die Stollberger Innenstadt bummelt, kann an Schaufenstern Verzierungen entdecken. In kunstvoller Handschrift geschrieben, sind dort kleine poetische Werke zu entdecken. „Die Idee entstand bei einem der regelmäßigen Treffen zum Innenstadtfrühstück, wo Gewerbetreibende nicht nur zum Kaffee...