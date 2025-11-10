Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft kommt nach Lugau

Stollberg
Im Lugauer Paletti-Park informiert die Sächsische Krebsgesellschaft unter anderem über Selbsthilfegruppen und rechtliche Fragen.
Das Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft steht am 11. November von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Lugauer Paletti-Park, Chemnitzer Straße 1. Das Beratungsmobil ist ein Angebot der Sächsischen Krebsgesellschaft, die damit seit Juli bis Dezember unter anderem im Erzgebirge unterwegs ist.
