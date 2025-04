Betrunkener 46-Jähriger rammt Motorradfahrer im Erzgebirge

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.

Stollberg.

Ein Skoda-Fahrer hat am Samstag in Niederwürschnitz einen Motorradfahrer gerammt. Wie die Polizei mitteilt, war der 46-Jährige gegen 16.50 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Richtung Lugau unterwegs. In der Folge fuhr der Mann auf ein vorausfahrendes Motorrad der Marke Yamaha (Fahrer: 47), welches beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem Skoda-Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Für den Deutschen folgten Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (tjm)