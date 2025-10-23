Blickfang im Erzgebirge: Zugemauertes Bahnhofsfenster wird zu urbaner Kunst

Stollberg
Ein Kulturprojekt überrascht am Stollberger Bahnhof Passanten mit einem unerwarteten Kunstwerk. Ein zugemauertes Fenster wird zum Hingucker mit lokalen Motiven.
Ramona Brauer hatte dieser Tage mit ihrer pragmatischen Sichtweise die Lacher auf ihrer Seite. „Ein Fenster, das man nicht mehr putzen muss“, flachste sie kürzlich am Stollberger Bahnhof, beim Abschluss eines Projekts für urbane Kunst. Klar: Das Fenster erfüllte längst nicht mehr seinen Zweck, war zugemauert. Doch Brauer und andere...
