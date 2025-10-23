Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Susann Neuenfeld (2. v. l.) und Katja Mehlhorn (3. v. l.), hier mit Kulturkreis-Mitgliedern, koordinierten das Projekt.
Susann Neuenfeld (2. v. l.) und Katja Mehlhorn (3. v. l.), hier mit Kulturkreis-Mitgliedern, koordinierten das Projekt. Bild: Ramona Schwabe
Susann Neuenfeld (2. v. l.) und Katja Mehlhorn (3. v. l.), hier mit Kulturkreis-Mitgliedern, koordinierten das Projekt.
Susann Neuenfeld (2. v. l.) und Katja Mehlhorn (3. v. l.), hier mit Kulturkreis-Mitgliedern, koordinierten das Projekt. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Blickfang im Erzgebirge: Zugemauertes Bahnhofsfenster wird zu urbaner Kunst
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Kulturprojekt überrascht am Stollberger Bahnhof Passanten mit einem unerwarteten Kunstwerk. Ein zugemauertes Fenster wird zum Hingucker mit lokalen Motiven.

Ramona Brauer hatte dieser Tage mit ihrer pragmatischen Sichtweise die Lacher auf ihrer Seite. „Ein Fenster, das man nicht mehr putzen muss“, flachste sie kürzlich am Stollberger Bahnhof, beim Abschluss eines Projekts für urbane Kunst. Klar: Das Fenster erfüllte längst nicht mehr seinen Zweck, war zugemauert. Doch Brauer und andere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
1 min.
Zulieferindustrie im Erzgebirge trifft sich auf Messe in Stollberg
Eine Kooperationsbörse (Archivbild von 2023 in Annaberg-Buchholz) findet in Kürze in Stollberg statt.
Im Bürgergarten in Stollberg findet in Kürze die 19. Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge statt. Was geplant ist.
Babette Zaumseil
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
12:00 Uhr
2 min.
Entdeckungsreise durchs literarische Erzgebirge: Werke regionaler Autoren im Fokus
Buchhändlerin Claudia Lindner (li.) und Autor Eberhard Börner aus Neuwürschnitz vor dem Stollberger Buchladen „Buch und Kunst“.
Bei „Buch und Kunst“ in Stollberg ist eine besondere Ausstellung zu sehen. Als Location dient das Schaufenster, in dem Werke regionaler Autoren präsentiert werden.
Ralf Wendland
Mehr Artikel