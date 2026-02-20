Brand im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Stollberg
In einem Mehrfamilienhaus in Neuwürschnitz hat es am Donnerstagabend gebrannt. Sieben Bewohner kamen in Kliniken. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
In einem Mehrfamilienhaus an der Oberwürschnitzer Straße in Neuwürschnitz hat es am Donnerstagabend in einer Wohnung gebrannt. Anwohner hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr informiert. Der Polizei gemeldet wurde der Küchenbrand im ersten Obergeschoss des Hauses gegen 20.15 Uhr. Die genaue Ursache, wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist...
