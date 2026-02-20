MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
48 Feuerwehrleute aus drei Orten waren am Donnerstagabend in Neuwürschnitz im Einsatz.
48 Feuerwehrleute aus drei Orten waren am Donnerstagabend in Neuwürschnitz im Einsatz. Bild: André März
48 Feuerwehrleute aus drei Orten waren am Donnerstagabend in Neuwürschnitz im Einsatz.
48 Feuerwehrleute aus drei Orten waren am Donnerstagabend in Neuwürschnitz im Einsatz. Bild: André März
Stollberg
Brand im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung
Von Antje Flath, Katrin Hofmann, André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Mehrfamilienhaus in Neuwürschnitz hat es am Donnerstagabend gebrannt. Sieben Bewohner kamen in Kliniken. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

In einem Mehrfamilienhaus an der Oberwürschnitzer Straße in Neuwürschnitz hat es am Donnerstagabend in einer Wohnung gebrannt. Anwohner hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr informiert. Der Polizei gemeldet wurde der Küchenbrand im ersten Obergeschoss des Hauses gegen 20.15 Uhr. Die genaue Ursache, wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.02.2026 | 08:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
02.02.2026
2 min.
Brand in Wohnhaus im Erzgebirge: Polizei nennt Details zur Ursache
Feuerwehren sind in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand nach Dorfchemnitz ausgerückt.
Mehr als 40 Rettungskräfte sind in der Nacht zum Sonntag in Dorfchemnitz im Einsatz gewesen. Mittlerweile geht die Polizei von Brandstiftung aus.
André März und Annett Honscha
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
22.01.2026
4 min.
Erzgebirge: Feuer an Einkaufsmarkt an B 95 – Ist ein Brandstifter unterwegs?
Im Einsatz waren neben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehrenfriedersdorf, Geyer, Thum, Schönfeld und Gelenau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.
Ein Brand ist in der Nacht zu Donnerstag an einem Gebäude in Ehrenfriedersdorf ausgebrochen. Nicht nur Holzpaletten standen in Flammen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Was noch bekannt ist.
André März, Katrin Hofmann und Annett Honscha
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
Mehr Artikel