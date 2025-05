Brandstiftung im Erzgebirge: Erneut brennt ein Kleidercontainer

Ein mutmaßlicher Brandstifter hält Adorf in Atem. Nach einem Vorfall am Sonntag folgte ein weiterer in der Nacht zum Samstag. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Neukirchner Ortsteil Adorf ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Bereits fünf Mal musste die Feuerwehr in den vergangenen Wochen wegen Bränden ausrücken. Diese ereigneten sich im Bereich des Pennymarktes an der Adorfer Hauptstraße. Nachdem am vergangenen Sonntag ein Kleidercontainer brannte, schlug ein Zündler in der Nacht zum Samstag...