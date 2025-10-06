Breitbandausbau in Lugau führt zu neuen Straßensperrungen

Stollberg
Der Ausbau des schnellen Internets in Lugau schreitet voran. Damit sind neue Verkehrsbehinderungen verbunden, diesmal in den Ortsteilen.
Ab Dienstag bis voraussichtlich 18. Oktober wird die Oberlungwitzer Straße beziehungsweise Staatsstraße 246 im Lugauer Ortsteil Ursprung voll gesperrt. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Grund dafür ist der Breitbandausbau, der in drei Bauabschnitten vorgenommen werden sollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.