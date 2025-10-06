Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lugau bekommt schnelles Internet (Symbolbild).
Lugau bekommt schnelles Internet (Symbolbild).
Stollberg
Breitbandausbau in Lugau führt zu neuen Straßensperrungen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Der Ausbau des schnellen Internets in Lugau schreitet voran. Damit sind neue Verkehrsbehinderungen verbunden, diesmal in den Ortsteilen.

Ab Dienstag bis voraussichtlich 18. Oktober wird die Oberlungwitzer Straße beziehungsweise Staatsstraße 246 im Lugauer Ortsteil Ursprung voll gesperrt. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Grund dafür ist der Breitbandausbau, der in drei Bauabschnitten vorgenommen werden sollen.
