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Die B 169 verbindet Stollberg und Aue. Doch gerade am Ortseingang Gablenz bereitet die Verkehrssituation Probleme. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.
Die B 169 verbindet Stollberg und Aue. Doch gerade am Ortseingang Gablenz bereitet die Verkehrssituation Probleme. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Foto: Georg Dostmann
Die Sperrung der B169 bringt eine weiträumige Umleitung mit sich.
Die Sperrung der B169 bringt eine weiträumige Umleitung mit sich. Grafik: Ronny Schilder
Auf der B 169 in Gablenz ist bald kein Durchkommen mehr.
Auf der B 169 in Gablenz ist bald kein Durchkommen mehr. Foto: Michael Urbach
Die B 169 verbindet Stollberg und Aue. Doch gerade am Ortseingang Gablenz bereitet die Verkehrssituation Probleme. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.
Die B 169 verbindet Stollberg und Aue. Doch gerade am Ortseingang Gablenz bereitet die Verkehrssituation Probleme. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Foto: Georg Dostmann
Die Sperrung der B169 bringt eine weiträumige Umleitung mit sich.
Die Sperrung der B169 bringt eine weiträumige Umleitung mit sich. Grafik: Ronny Schilder
Auf der B 169 in Gablenz ist bald kein Durchkommen mehr.
Auf der B 169 in Gablenz ist bald kein Durchkommen mehr. Foto: Michael Urbach
Stollberg
Bundesstraße 169 im Erzgebirge bald wieder monatelang gesperrt
Redakteur
Von Michael Urbach
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Nächste Vollsperrung auf der B 169: Zwischen Stollberg und Aue wird es ab April ernst. Auf Autofahrer wartet eine weiträumige Umleitung. Und der darauf folgende Abschnitt ist bereits in Planung – er soll die Bundesstraße deutlich sicherer machen.

Der unscheinbare graue Pkw am Rand der B 169 verfehlt seine Wirkung nicht: Viele Autofahrer bremsen vorsorglich – zu groß ist die Befürchtung, es könnte sich um einen versteckten Blitzer handeln. Doch Michael Pietzsch, der Mann hinterm Steuer, ist aus einem anderen Grund nach Gablenz gekommen. Er spricht über ein Bauprojekt, das im April in...
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