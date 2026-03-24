Bundesstraße 169 im Erzgebirge bald wieder monatelang gesperrt

Nächste Vollsperrung auf der B 169: Zwischen Stollberg und Aue wird es ab April ernst. Auf Autofahrer wartet eine weiträumige Umleitung. Und der darauf folgende Abschnitt ist bereits in Planung – er soll die Bundesstraße deutlich sicherer machen.

Der unscheinbare graue Pkw am Rand der B 169 verfehlt seine Wirkung nicht: Viele Autofahrer bremsen vorsorglich – zu groß ist die Befürchtung, es könnte sich um einen versteckten Blitzer handeln. Doch Michael Pietzsch, der Mann hinterm Steuer, ist aus einem anderen Grund nach Gablenz gekommen. Er spricht über ein Bauprojekt, das im April in... Der unscheinbare graue Pkw am Rand der B 169 verfehlt seine Wirkung nicht: Viele Autofahrer bremsen vorsorglich – zu groß ist die Befürchtung, es könnte sich um einen versteckten Blitzer handeln. Doch Michael Pietzsch, der Mann hinterm Steuer, ist aus einem anderen Grund nach Gablenz gekommen. Er spricht über ein Bauprojekt, das im April in...