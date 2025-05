Bundesstraße durch Lugau ab Montag mehrere Wochen voll gesperrt

Der Breitbandausbau führt ab kommender Woche zu Verkehrsbehinderungen in Lugau und Erlbach-Kirchberg. Unter anderem ist die B 180 von einer Vollsperrung betroffen.

Wer ab Montag, 19. Mai, in Lugau oder dem Ortsteil Erlbach-Kirchberg unterwegs ist, wird dort von Bauarbeiten ausgebremst. Wie die Stadtverwaltung Lugau mitgeteilt hat, wird bis voraussichtlich 9. August die Dorfstraße in Erlbach-Kirchberg wegen des Glasfaserausbaus abschnittsweise voll gesperrt. In einem ersten Bauabschnitt im Bereich der...