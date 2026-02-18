Bundesstraße von Chemnitz ins Erzgebirge anderthalb Jahre dicht: Was Autofahrer erwartet

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der B 95 soll ein neuer Supermarkt entstehen. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt.
An der B 95 soll ein neuer Supermarkt entstehen. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt. Bild: Jan Oechsner
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95.
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95. Bild: Tilo Steiner/Kartenquelle: Openstreetmap-Mitwirkende
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz.
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz. Bild: Jan Oechsner
An der B 95 soll ein neuer Supermarkt entstehen. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt.
An der B 95 soll ein neuer Supermarkt entstehen. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt. Bild: Jan Oechsner
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95.
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95. Bild: Tilo Steiner/Kartenquelle: Openstreetmap-Mitwirkende
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz.
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Bundesstraße von Chemnitz ins Erzgebirge anderthalb Jahre dicht: Was Autofahrer erwartet
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Täglich fahren 5000 Autos auf der B 95. Doch nicht mehr lange. Ab April soll erst am Harthauer Berg, danach bis Jahresende 2027 in Burkhardtsdorf die Bundesstraße 95 massiv saniert werden. Warum?

Die Autofahrer auf der Bundesstraße 95 brauchen schon bald für sehr lange Zeit sehr starke Nerven. Grund: Ab April dieses Jahres werden auf der Strecke zwischen Burkhardtsdorf und Chemnitz-Harthau nacheinander zwei große Baustellen für Vollsperrungen und Umleitungen sorgen. Der Bauzeitraum erstreckt sich nach jetziger Planung grob über 21...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:53 Uhr
3 min.
Spektakel am Zuckerhut: Karnevalsumzüge im Sambodrom in Rio
Zu den Höhepunkten gehörten Handlungen, die an brasilianische Persönlichkeiten, kulturelle Traditionen und Geschichten der afrobrasilianischen Bevölkerung erinnerten.
Exotische Kostüme und mitreißende Samba-Musik: Im Sambodrom begeistern die Sambaschulen mit Tributen an brasilianische Persönlichkeiten. Warum eine Lula-Hommage besonders für Diskussionen sorgt.
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
06.02.2026
4 min.
„Endlich passiert was“: Dorf im Erzgebirge will in vier Jahren nerviges Buckelstraßen-Problem beenden
Die Hauptstraße in Gornsdorf zieht sich von der Kreuzung bis hinab Richtung Meinersdorf durchs Tal. Der erste Bauabschnitt ist rot eingetragen.
Löcher, Flicken, Risse: Die Staatsstraße 259 in Gornsdorf gammelte jahrelang vor sich hin. Doch nun kommen bald die Bauarbeiter. Warum so plötzlich? Und was kommt auf die Bürger an Einschränkungen zu?
Jan Oechsner
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14.01.2026
2 min.
Tausende Pendler betroffen: B 95 zwischen Chemnitz und Erzgebirge bald für Monate dicht
Es ist nicht das erste Mal, dass die B 95 am Harthauer Berg gesperrt wird.
Die vielgenutzte Bundesstraße soll im Frühjahr wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Die Umleitung hat es in sich.
Michael Müller
15:55 Uhr
1 min.
24-jähriger Fußgänger bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt
Der Fußgänger übersah offenbar ein herannahendes Auto.
Der Mann überquerte in Schneeberg die Wildbacher Straße. Eine Autofahrerin konnte trotz Ausweichmanöver den Zusammenprall nicht vermeiden.
Holk Dohle
Mehr Artikel