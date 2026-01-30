Buntmetall von der Stadthalle Oelsnitz gestohlen: Polizei stellt Tatverdächtige samt Diebesgut

In der Nacht zu Freitag wurden mehrere Kupferrohre von der Stadthalle Oelsnitz entwendet. Die mutmaßlichen Täter kamen jedoch nicht weit.

Ein Diebstahl geschah in der Nacht zu Freitag an der Stadthalle Oelsnitz. Zwei zunächst Unbekannte entwendeten laut Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz Buntmetall, konkret mehrere Kupferrohre. Diese waren am Gebäude angebracht. Streifenpolizisten war das Fehlen dieser während ihres Dienstes aufgefallen. Hinweise führten die Beamten...