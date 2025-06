Christopher Street Day im Erzgebirge: Menschen feiern Fest für queeres Leben

Der Christopher Street Day hat auch in diesem Jahr etwa 200 Teilnehmer nach Stollberg geführt. Nicht jeder queere Mensch erlebt im Alltag die Akzeptanz, die er sich wünscht.

Wren (21 Jahre) aus Meerane ist nicht zum ersten Mal bei einem Christopher Street Day dabei. „Ich war schon in Zwickau und vor einer Woche in Dresden. Dresden war der größte CSD und für mich bisher auch der schönste“, so Wren. In Stollberg fühle sich alles sehr heimisch ein. Los ging der CSD am Schillerplatz. Ziel war über Umwege der...