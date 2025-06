Christopher Street Day zieht am Samstag durch Stollberg: Das ist geplant

Am Wochenende soll in Stollberg beim Christopher Street Day das queere Leben gefeiert werden. Wann es los geht und wie viele Gäste erwartet werden.

In Stollberg ist am Samstag ein Christopher Street Day, kurz CSD, geplant. Die Linke, die die Veranstaltung angemeldet hat, rechnet mit 200 Gästen. Los geht es 13 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Schillerplatz. Anschließend setzt sich der Zug in Bewegung.