Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Osterzauber, Radbasar, Theater und Volksfest

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Mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten und frühlingshaften Angeboten wird am Samstag zum „Osterzauber“ nach Schneeberg eingeladen.
Mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten und frühlingshaften Angeboten wird am Samstag zum „Osterzauber“ nach Schneeberg eingeladen. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn
In Raschau dreht sich am Samstag alles ums Rad.
In Raschau dreht sich am Samstag alles ums Rad. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
In Thermalbad Wiesenbad wird am Sonntag zum Frühlingsmarkt eingeladen - hier ein Archivfoto.
In Thermalbad Wiesenbad wird am Sonntag zum Frühlingsmarkt eingeladen - hier ein Archivfoto. Foto: Robby Schubert
Im Theatersaal (Foto) zeigt das Kinder- und Jugendtheater Burattino „Des Kaisers neue Kleider“.
Im Theatersaal (Foto) zeigt das Kinder- und Jugendtheater Burattino „Des Kaisers neue Kleider“. Foto: Anna Neef
Für das Ostervolksfest verwandelt sich der Olbernhauer Gessingplatz in den nächsten Tagen wieder zum Rummel.
Für das Ostervolksfest verwandelt sich der Olbernhauer Gessingplatz in den nächsten Tagen wieder zum Rummel. Foto: Kristian Hahn
In der Marienberger Baldauf-Villa wird am kommenden Sonntag zum Familienfrühling geladen.
In der Marienberger Baldauf-Villa wird am kommenden Sonntag zum Familienfrühling geladen. Foto: Kristian Hahn/Archiv
Mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten und frühlingshaften Angeboten wird am Samstag zum „Osterzauber“ nach Schneeberg eingeladen.
Mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten und frühlingshaften Angeboten wird am Samstag zum „Osterzauber“ nach Schneeberg eingeladen. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn
In Raschau dreht sich am Samstag alles ums Rad.
In Raschau dreht sich am Samstag alles ums Rad. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
In Thermalbad Wiesenbad wird am Sonntag zum Frühlingsmarkt eingeladen - hier ein Archivfoto.
In Thermalbad Wiesenbad wird am Sonntag zum Frühlingsmarkt eingeladen - hier ein Archivfoto. Foto: Robby Schubert
Im Theatersaal (Foto) zeigt das Kinder- und Jugendtheater Burattino „Des Kaisers neue Kleider“.
Im Theatersaal (Foto) zeigt das Kinder- und Jugendtheater Burattino „Des Kaisers neue Kleider“. Foto: Anna Neef
Für das Ostervolksfest verwandelt sich der Olbernhauer Gessingplatz in den nächsten Tagen wieder zum Rummel.
Für das Ostervolksfest verwandelt sich der Olbernhauer Gessingplatz in den nächsten Tagen wieder zum Rummel. Foto: Kristian Hahn
In der Marienberger Baldauf-Villa wird am kommenden Sonntag zum Familienfrühling geladen.
In der Marienberger Baldauf-Villa wird am kommenden Sonntag zum Familienfrühling geladen. Foto: Kristian Hahn/Archiv
Stollberg
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Osterzauber, Radbasar, Theater und Volksfest
Von unseren Redakteuren
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Ob Frühlingsmarkt in Thermalbad Wiesenbad, Familienfrühling in Marienberg oder Kindertheater in Stollberg: Am Wochenende finden im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen statt. Ein Tipp gefällig?

Mit dem Umstellen der Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit ist das kommende Wochenende eine Stunde kürzer. Ein Grund mehr, mit der knappen Zeit etwas Schönes zu unternehmen.
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