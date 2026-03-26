Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Osterzauber, Radbasar, Theater und Volksfest

Ob Frühlingsmarkt in Thermalbad Wiesenbad, Familienfrühling in Marienberg oder Kindertheater in Stollberg: Am Wochenende finden im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen statt. Ein Tipp gefällig?

Mit dem Umstellen der Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit ist das kommende Wochenende eine Stunde kürzer. Ein Grund mehr, mit der knappen Zeit etwas Schönes zu unternehmen. Mit dem Umstellen der Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit ist das kommende Wochenende eine Stunde kürzer. Ein Grund mehr, mit der knappen Zeit etwas Schönes zu unternehmen.