Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Osterzauber, Radbasar, Theater und Volksfest

Stollberg
Ob Frühlingsmarkt in Thermalbad Wiesenbad, Familienfrühling in Marienberg oder Kindertheater in Stollberg: Am Wochenende finden im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen statt. Ein Tipp gefällig?
Mit dem Umstellen der Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit ist das kommende Wochenende eine Stunde kürzer. Ein Grund mehr, mit der knappen Zeit etwas Schönes zu unternehmen.
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