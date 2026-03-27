Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Blues, Buchdruck, Wandern und Teenie-Disco

Stollberg
Von Sonne bis Schneeregen ist am Wochenende alles möglich in der Region. Doch: Für jedes Wetter gibt es Optionen. Ein Veranstaltungsauswahl.
Bereits vor dem als launisch geltenden April zeigt sich das Wetter in der Region sehr wechselhaft. Doch drinnen wie draußen gibt‘s im Raum Stollberg Veranstaltungen. „Freie Presse“ nennt eine Auswahl.
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