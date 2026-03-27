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Die Band Headless Rooster aus Neuoelsnitz will die Turnhalle Mitteldorf rocken.
Die Band Headless Rooster aus Neuoelsnitz will die Turnhalle Mitteldorf rocken. Foto: Georg Dostmann
Die Band Headless Rooster aus Neuoelsnitz will die Turnhalle Mitteldorf rocken.
Die Band Headless Rooster aus Neuoelsnitz will die Turnhalle Mitteldorf rocken. Foto: Georg Dostmann
Stollberg
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Blues, Buchdruck, Wandern und Teenie-Disco
Redakteur
Von Michael Urbach
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Von Sonne bis Schneeregen ist am Wochenende alles möglich in der Region. Doch: Für jedes Wetter gibt es Optionen. Ein Veranstaltungsauswahl.

Bereits vor dem als launisch geltenden April zeigt sich das Wetter in der Region sehr wechselhaft. Doch drinnen wie draußen gibt‘s im Raum Stollberg Veranstaltungen. „Freie Presse“ nennt eine Auswahl.
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