Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Kinderfasching, Super Bowl, Kabarett, Kultur-Dreiklang auf Hoheneck

Stollberg
Am Wochenende können sich Ausflügler in und um Stollberg auf vielfältige „Reisen“ begeben – in die Vergangenheit, in Welten voller Prinzessinnen und Piraten, nach Japan oder mitten hinein ins Football-Fieber.
Helau und Alaaf – am Wochenende regiert auch in der Region wieder die fünfte Jahreszeit mit ihren Veranstaltungen. Doch es gibt auch Alternativprogramme.
