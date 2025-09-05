Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der „Kaninchenzüchterverein S.46 Burkhardtsdorf“ veranstaltet eine Jungtierschau.
Der „Kaninchenzüchterverein S.46 Burkhardtsdorf“ veranstaltet eine Jungtierschau.
Stollberg
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Techno im Wald, Kaninchen-Schau, Radtour
Von Katrin Hofmann, Thomas Mehlhorn, Viola Gerhard
Auch an diesem Wochenende dürfte im Raum Stollberg keine Langeweile aufkommen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.

Techno im Wald: Der vierte Teil der Reihe Techno im Wald findet am Samstag in der Moosheide bei Zwönitz statt. Diesmal legen Denny Hanson, Konrad Günther, Fetzer, Brainson und andere House-, Acid- und Technovinyl von 18 bis 22.30 Uhr auf. Tickets an der Abendkasse: 15 Euro.
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
29.08.2025
3 min.
Pellkartoffeln, PS und Techno: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
„Berlin Girls Calling“ heißt es am Samstag in der Moosheide.
Langweilig dürfte es am Wochenende niemandem werden. In der Region ist allerhand los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.
Michael Urbach
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
03.09.2025
2 min.
Für Radfahrer: Sternfahrt von der Oelsnitzer Kohlewelt zu Sport-Event in Chemnitz
Zirka 23 Kilometer sollen am Samstag gemeinsam zurückgelegt werden.
Am Samstag startet vom Oelsnitzer Bergbaumuseum „Kohlewelt“ eine Sternfahrt in die Kulturhauptstadt Chemnitz. Dort gibt es einiges zu erleben.
Viola Gerhard, Katrin Hofmann
Mehr Artikel