Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Techno im Wald, Kaninchen-Schau, Radtour

Stollberg
Auch an diesem Wochenende dürfte im Raum Stollberg keine Langeweile aufkommen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.
Techno im Wald: Der vierte Teil der Reihe Techno im Wald findet am Samstag in der Moosheide bei Zwönitz statt. Diesmal legen Denny Hanson, Konrad Günther, Fetzer, Brainson und andere House-, Acid- und Technovinyl von 18 bis 22.30 Uhr auf. Tickets an der Abendkasse: 15 Euro.
