Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Weihnachtsmarkt und Besuch von Skisportlegende

Stollberg
Nach Zwönitz kommt eine Skisportlegende, um spezielle Weihnachtskugeln zu signieren. Lugau steht indes ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes.
Jens Weißflog in Zwönitz: Skisprunglegende Jens Weißflog ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, im Floraland in Zwönitz. Dort signiert er die Premieren-Weihnachtskugel der „Erz Edition“. Die 111 mundgeblasenen und handbemalten Kugeln haben einen Durchmesser von zwölf Zentimetern. Von den 99 Euro Verkaufspreis gehen je 10 Euro an den SV Fortuna...
