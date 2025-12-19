MENÜ
  • Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Weihnachtsmarkt und Besuch von Skisportlegende

Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am Wochenende in Lugau statt.
Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am Wochenende in Lugau statt. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Weihnachtsmarkt und Besuch von Skisportlegende
Von Michael Urbach
Nach Zwönitz kommt eine Skisportlegende, um spezielle Weihnachtskugeln zu signieren. Lugau steht indes ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes.

Jens Weißflog in Zwönitz: Skisprunglegende Jens Weißflog ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, im Floraland in Zwönitz. Dort signiert er die Premieren-Weihnachtskugel der „Erz Edition“. Die 111 mundgeblasenen und handbemalten Kugeln haben einen Durchmesser von zwölf Zentimetern. Von den 99 Euro Verkaufspreis gehen je 10 Euro an den SV Fortuna...
