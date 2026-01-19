MENÜ
Den inhaftierten Frauen „aus ihren eigenen Worten ein machtvolles Denkmal errichten“: Das will das Stück „Ich bin mir selber fremd geworden“, für das Gedichte vertont wurden.
Sehr emotional und herausfordernd, urteilte Kerstin Preis aus Neukirchen nach der Vormittagsvorstellung.
Die Schüler Chris Engelbrecht und Lena Börner hatten schon vor der Aufführung Bezug zu Hoheneck.
Zeitzeugin Karin Leberwurst (70) besuchte ebenfalls die Vorführung am Freitagvormittag.
Das Stück spiegelt die Tristesse im Haftalltag wider.
Stollberg
DDR-Gefängnis Hoheneck: Performance in Stollberg fasziniert und fordert Publikum
Redakteur
Von Michael Urbach
Frauen schrieben über ihre Haft Gedichte, die für ein Bühnenstück vertont wurden. Das zeitgenössische Werk gastierte jetzt erstmals an seinem historischen Bezugsort: Hoheneck. Wie kommt es bei Besuchern an?

Viel Dunkel, Eisenbetten, Nähmaschinen, dazu Darsteller in graublauer Gefängniskleidung: Die Aufführung „Ich bin mir selber fremd geworden“ war kürzlich erstmals in Hoheneck zu erleben – an jenem Ort, an dem die Gedichte entstanden sind, die das Ensemble „Neue Kammer“ des Leipziger Musiktheaters „Schatz und Schande“ auf die...
