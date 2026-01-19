DDR-Gefängnis Hoheneck: Performance in Stollberg fasziniert und fordert Publikum

Frauen schrieben über ihre Haft Gedichte, die für ein Bühnenstück vertont wurden. Das zeitgenössische Werk gastierte jetzt erstmals an seinem historischen Bezugsort: Hoheneck. Wie kommt es bei Besuchern an?

Viel Dunkel, Eisenbetten, Nähmaschinen, dazu Darsteller in graublauer Gefängniskleidung: Die Aufführung „Ich bin mir selber fremd geworden" war kürzlich erstmals in Hoheneck zu erleben – an jenem Ort, an dem die Gedichte entstanden sind, die das Ensemble „Neue Kammer" des Leipziger Musiktheaters „Schatz und Schande" auf die...