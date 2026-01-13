Deutscher Wetterdienst: Neue Schneepracht im Erzgebirge ist aktuell nicht in Sicht

Am Dienstagfrüh lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist die zuvor prognostizierte Glatteisgefahr weitgehend überstanden, außerdem soll es vorerst mild bleiben.

Auf den Straßen im Erzgebirgskreis war es trotz Unwetter- und Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die bis Dienstagfrüh galt, ruhig. Am Dienstagmorgen, 8 Uhr, lagen der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz keine Meldungen über gesperrte Straßen oder Verkehrsbehinderungen größeren Umfangs vor. Auf den Straßen im Erzgebirgskreis war es trotz Unwetter- und Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die bis Dienstagfrüh galt, ruhig. Am Dienstagmorgen, 8 Uhr, lagen der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz keine Meldungen über gesperrte Straßen oder Verkehrsbehinderungen größeren Umfangs vor.