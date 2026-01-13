MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt.
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt. Bild: picture alliance/dpa/Archiv
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt.
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt. Bild: picture alliance/dpa/Archiv
Stollberg
Deutscher Wetterdienst: Neue Schneepracht im Erzgebirge ist aktuell nicht in Sicht
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagfrüh lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist die zuvor prognostizierte Glatteisgefahr weitgehend überstanden, außerdem soll es vorerst mild bleiben.

Auf den Straßen im Erzgebirgskreis war es trotz Unwetter- und Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die bis Dienstagfrüh galt, ruhig. Am Dienstagmorgen, 8 Uhr, lagen der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz keine Meldungen über gesperrte Straßen oder Verkehrsbehinderungen größeren Umfangs vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
09.01.2026
8 min.
Sturmtief „Elli“: So ist die Lage im Erzgebirge am Freitag: Glätte, Busausfälle, Schul-Schließungen
Der Winterdienst war schon in aller Früh im Dauereinsatz.
Kälte und Schnee bestimmen den Freitag im Erzgebirge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen, örtlichem Glatteis und Sturmböen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Verkehrsbehinderungen, Unfälle und weitere Einschränkungen.
unseren Redakteuren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
11:00 Uhr
2 min.
Volleyball: Darum steht Fortschritt Lichtenstein nicht an der Tabellenspitze
Libera Manuela Rohn wurde in der ersten Partie am Samstag zur besten Spielerin gewählt.
Nur drei statt der erhofften sechs Punkte holte das Sachsenligateam am Wochenende in eigener Halle. Damit geht es zwar vorübergehend auf Platz 2, nach vorn aber reichte es nicht.
Markus Pfeifer
11:00 Uhr
2 min.
Was die Kinobesucher 2025 ins Zwickauer „Astoria“ gelockt hat
In Zwickau und auch bundesweit der Kinohit 2025: „Das Kanu des Manitu“.
Im Gegensatz zum bundesweiten Trend zeigt das „Astoria“ ein deutlich familienfreundlicheres Profil. Sieben der zehn meistbesuchten Filme des Jahres in Zwickau richteten sich an Kinder und Familien.
Thomas Croy
Mehr Artikel