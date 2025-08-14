Die Gemeinde Gornsdorf feiert 825 Jahre - Das ist los

Vom Tag der Nachhaltigkeit über den Tag der Senioren bis hin zum Familienfest und dem Sportfest der Leichtathleten: In Gornsdorf ist im Rahmen der 825-Jahr-Feier einiges geplant.

825 Jahre sind ein stolzes Alter – die Gemeinde Gornsdorf hat zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum einen bunten Mix aus Aktionen und Veranstaltungen, die bis 24. August laufen, zusammengestellt. Für alle Generationen ist etwas dabei. Gornsdorf als Ort hat sich rausgeputzt für die Jahrfeier - geschmückt mit bunten Wimpelketten und liebevoll... 825 Jahre sind ein stolzes Alter – die Gemeinde Gornsdorf hat zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum einen bunten Mix aus Aktionen und Veranstaltungen, die bis 24. August laufen, zusammengestellt. Für alle Generationen ist etwas dabei. Gornsdorf als Ort hat sich rausgeputzt für die Jahrfeier - geschmückt mit bunten Wimpelketten und liebevoll...