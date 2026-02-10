Diebe lassen von Baustelle im Erzgebirge Werkzeug mitgehen

Der Polizei liegt eine Anzeige zu einem Diebstahl vor, der sich bereits am Wochenende ereignet hat.

Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl, der sich bereits am Wochenende ereignet hat, aber erst am Montag zur Anzeige gebracht wurde. Laut Informationen der Polizei waren die unbekannten Täter auf einer Baustelle in Neukirchen in einen Lagerraum eingebrochen und hatten dort Werkzeuge entwendet. Passiert sein könnte das laut Anzeige am Samstag....