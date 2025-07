„Diese Orte drohen auszubluten“ - Elf sächsische Städte drängen auf faire Strukturpolitik für Regionen

Sächsische Bürgermeister sehen eine Schieflage. Metropolen profitieren, kleine Städte leiden. Ist die aktuelle Strukturpolitik eine Sackgasse?

Elf sächsische Städte – darunter Annaberg-Buchholz, Stollberg und Zschopau – haben sich mit einem eindringlichen Appell an die Landespolitik gewandt. In einem offenen Brief fordern die Mitglieder des „Innenstadtnetzwerks Sachsen“ eine gezielte Stärkung der Regionen abseits der großen Metropolen. Die kleinen und mittleren Städte...