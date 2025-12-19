MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sind im Weihnachtsmobil mitgefahren: (hinten v. li.) Susann Arnold, Martin Naumann, Nico Dittmann und Michéle Fankhänel und die Kinderbürgermeister Miles, Luca und Til.
Sind im Weihnachtsmobil mitgefahren: (hinten v. li.) Susann Arnold, Martin Naumann, Nico Dittmann und Michéle Fankhänel und die Kinderbürgermeister Miles, Luca und Til. Bild: Ralf Wendland
Sind im Weihnachtsmobil mitgefahren: (hinten v. li.) Susann Arnold, Martin Naumann, Nico Dittmann und Michéle Fankhänel und die Kinderbürgermeister Miles, Luca und Til.
Sind im Weihnachtsmobil mitgefahren: (hinten v. li.) Susann Arnold, Martin Naumann, Nico Dittmann und Michéle Fankhänel und die Kinderbürgermeister Miles, Luca und Til. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Diesmal sogar mit Flammenwerfer: Weihnachtsmobil rollt durchs Erzgebirge
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Flammenwerfer am Weihnachtsmobil hat für Aufsehen in Thalheim gesorgt. Die Tour startete am Rathaus und verzauberte Jung und Alt. Am Samstag ist es andernorts unterwegs.

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, und gerade in der Zeit ist es zur Tradition geworden, dass in Thalheim an einem Abend das Weihnachtsmobil unterwegs ist, so auch am Donnerstag. Initiator Martin Naumann wartet mit einer Neuerung auf: Am Weihnachtsmobil ist ein Flammenwerfer angebracht. Die Flammen schießen auf Knopfdruck in die Höhe....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Lebendiges Geschichtsbuch für Thalheim: Festschrift „100 Jahre, 100 Geschichten“
Für ihr Engagement durften sich acht Thalheimer ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Das Stadtjubiläum „100 Jahre Thalheim“ wird auf besondere Art und Weise in einem gebundenen Buch festgehalten, das Geschichten von 36 Autorinnen und Autoren enthält.
Ramona Schwabe
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
17.12.2025
2 min.
Thalheim erneuert Hilfe für Freibad im Nachbarort – und kritisiert Stollberger Vorstoß für neues Hallenbad
Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft.
Thalheim plant auch für 2026 einen Zuschuss für den Erhalt des Naturbades im benachbarten Gornsdorf. Derweil äußert der Bürgermeister zu Stollbergs Bad-Vorhaben eine klare Meinung.
Michael Urbach
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
Mehr Artikel