Diesmal sogar mit Flammenwerfer: Weihnachtsmobil rollt durchs Erzgebirge

Ein Flammenwerfer am Weihnachtsmobil hat für Aufsehen in Thalheim gesorgt. Die Tour startete am Rathaus und verzauberte Jung und Alt. Am Samstag ist es andernorts unterwegs.

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, und gerade in der Zeit ist es zur Tradition geworden, dass in Thalheim an einem Abend das Weihnachtsmobil unterwegs ist, so auch am Donnerstag. Initiator Martin Naumann wartet mit einer Neuerung auf: Am Weihnachtsmobil ist ein Flammenwerfer angebracht. Die Flammen schießen auf Knopfdruck in die Höhe....