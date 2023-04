Dort lernt man Land und Leute kennen

Mehr Offenheit, mehr Austausch, besseres gastronomisches Angebot, mehr Ärzte. Das sind die Wünsche, die Erzgebirgsrückkehrer bei der Premiere des sogenannten Welcome-Hutzn aufschrieben. An der durchaus gelungenen Premiere in der Alten Brauerei in der Kreisstadt hatten im Herbst vergangenen Jahres Rückkehrer wie auch Neuankömmlinge...