Drei Fahrzeuge auf Autobahn 72 in Unfall verwickelt – drei Verletzte, darunter ein Kind

Stollberg
Bei einem Auffahrunfall auf der A 72 wurden mehrere Personen verletzt. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden.
Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der A 72 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Autobahn. In Höhe der Ortslage Pfaffenhain konnte sie aus derzeit ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Audi einer...
